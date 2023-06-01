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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: زيلينسكي لم ينتقد التصرفات الإسرائيلية في كلمته بالجامعة العربية

أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الأوكراني في مخاطبته للقمة العربية، كان تواصله بالكامل مع العالم الغربي المتعاطف مع التوجهات والتصرفات الإسرائيلية ولم ينتقد إسرائيل على الإطلاق.

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وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز”، «كان لي أحاديث مع دبلوماسيين غربيين وقلت لهم إنني كنت أتوقع أنه عدما طالب الرئيس الأوكراني الزعماء العرب بالحديث إلى روسيا للإفراج عن الأوكرانيين في السجون الروسية أن يتحدث أيضا ويقول ويطالب بالإفراج عن السجناء الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية لكنه لم يقل ذلك».

 

وتابع: «الجانب الروسي له موقف تقليدي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، والعالم الغربي صمت في 2014 عن قيام روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا، والتي كانت جزءا من جمهورية روسيا حتى سنة 1953، وطالب خورشوف مجلس الدوما أن تمنح شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا التابعة للاتحاد السوفيتي».

 

واستطرد: «الروس تنبهوا أن شبه جزيرة القرم ملكهم، وحاول الغرب أن يأخذ القرم مرة أخرى من روسيا فالغرب يعلم هذه الحقائق وصمت وترك لروسيا أن تأخذ القرم مرة أخرى».

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