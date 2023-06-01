عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: التلاقي المصري السعودي يدعم منظومة العمل العربي

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التلاقي المصري السعودي يدعم منظومة العمل العربي، وإذا اتفقتا على سياق محدد مدعوم بدولة كالإمارات وبعض التوجهات من شمال إفريقيا، فهذا من الممكن أن يؤدي إلى تغير جوهري في الوضع العربي والمواقف العربية تجاه العالم الخارجي.

أبو الغيط: زيلينسكي لم ينتقد التصرفات الإسرائيلية في كلمته بالجامعة العربية

أبو الغيط: الأسلحة النووية قد تستخدم إذا استمر الوضع بين الصين والغرب حتى 2030

وقال أحمد ابو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “ إكسترا نيوز ”،  «التأثير المأساوي الحزين لـ2011 وانعكاساتها على دول المشرق الذي كان يرفع لواء العروبة والقومية والبناء العربية والتنمية والانطلاق نحو بناء الدول الجديرة بالاحترام التي تخدم مواطنيها وشعوبها ومفاهيم التقدم الإنساني والحضاري تعرض لهزة».

 

وتابع: «الأمر أقدم من ذلك، من 5 يونيو 1967، التي تسببت في هز مصر، ومصر ضربت ضرب مبرحا في هذه الفترة، ومع إنقاذ مصر لنفسها بقواتها المسلحة، ثم تلاقيها مع الخليج، أصبح لمصر نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي، وهناك وعي عربي بأنه ليس لنا إلا أنفسنا والعمل مع بعضنا البعض لإنقاذ هذا الإقليم الذي يستحق أكثر من ذلك».

 

واستطرد: «أرصد حاليا إحساس عربي بأنه ليس لدينا إلا أنفسنا وعملنا العربي المشترك، وتكاملنا ودفاعنا عن هذا الإقليم الذي يستحق الكثير».

ابو الغيط أحمد أبو الغيط مصر السعودية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

قدم فورا .. رواتب 5 آلاف جنيه بـ إعلان وظائف القوى العاملة

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ