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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

الأهلي
الأهلي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، وهو يصافح طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق علي هامش افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس.


فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس 


ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏

 

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