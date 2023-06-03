سعر رخيص.. نوكيا تكشف رسميا عن هاتفي C110 و C300.. صور

أعلنت شركة HMD Global المالكة لـ "نوكيا" عن هاتفين من الهواتف الذكية الجديدة للمبتدئين يتم طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما طرازي C110 و C300.

ووفقا لتقرير موقع gsmarena التقني يأتي هاتف نوكيا Nokia C110 مع شاشة عرض LCD مقاس 6.3 بوصة بدقة HD + ومعالج وحدة مركزية من ميدياتك مجموعة شرائح Helio P22. بينما يأتي هاتف نوكيا Nokia C300 بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة بنفس الدقة ولكن مع معالج من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 662.

Nokia

يحتوي موبايل نوكيا Nokia C110 على كاميرا واحدة في اللوحة الخلفية، بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED بينما يضيف C300 مع الكاميرا الأساسية ذات الـ 13 ميجابيكسل، مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي C300 أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بينما يأتي هاتف نوكيا C110 بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. يتم تقديم كلا الجهازين الجديدين بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت روم قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

يأتي الجهازان بنظام تشغيل أندرويد 12 ويستمد C110 قوته من وحدة البطاريات سعة 3000 مللي أمبير في الساعة وقدرة على الشحن بقوة 5 وات فقط، بينما هاتف نوكيا C300 يحزم بطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة وقدرة على الشحن بقوة 10 وات، يتميز كلا الهاتفين بإطارات وظهر من مادة البولي كربونات ، وتصنيف IP52 المقاوم للغبار ورذاذ الماء ومنفذ لسماعات الرأس.

ويأتي Nokia C110 باللون الرمادي ويبدأ بسعر 99 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما هاتف نوكيا Nokia C300 متوفر باللون الأزرق ويكلف 139 دولارًا. سيكون كلا الهاتفين متاحين في وقت لاحق من هذا الشهر بالإضافة إلى مواقع البيع بالتجزئة Walmart و Target و Best Buy و Amazon.