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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. سماع دوي انفجارات في غزة

انفجار - ارشيفي
انفجار - ارشيفي

 أفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بسماع دوي انفجارات في قطاع غزة.


وكانت قوات الاحتلال كشفت عن تفاصيل اعتقال خلية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كانت تعمل على تصنيع صواريخ وقاذفات بهدف إطلاقها نحو مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية اليوم: "إن القوات الخاصة الإسرائيلية اعتقلت في 18 إبريل الماضي خلال نشاط عسكري في مخيم جنين، ثلاثة مطلوبين من حركة الجهاد الإسلامي، وهي الخلية التي أعلن عنها رئيس الشاباك "رونين بار" خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتي كانت تعمل على إطلاق صواريخ من جنين اتجاه مستوطنة (شاكيد) جنوب غرب جنين".

وأضافت القناة أن الخلية مكونة من: (عبد الكريم ابراهيم وأحمد جرادات وأمجد جردات) وكانت تعمل على تصنيع صواريخ وقاذفات بهدف إطلاقها نحو مستوطنات الضفة الغربية بتمويل من القيادي في الجهاد طارق عز الدين الذي تم اغتياله خلال العملية العسكرية في قطاع غزة. 

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