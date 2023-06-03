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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة طفلين بالغردقة.. ماذا تعني اسفكسيا الغرق ؟

ما هو اسفكسيا الغرق
ما هو اسفكسيا الغرق ؟  

بعد مصرع طفلين شقيقين غرقا داخل حمام سباحة في منطقة مكادي بالغردقة، وذلك بعدما تم تشخيص سبب وفاتهم  على أنه اسفكسيا الغرق، فما هو ؟

ما هو اسفكسيا الغرق ؟

 

وتحدث اسفكسيا الغرق، عندما يحرم الجسم من الأكسجين لفترة طويلة دون تدخل فوري، مما يتسبب في الوفاة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

 

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ويمكن اسفكسيا الغرق ان تحدث للشخص بسبب عدم التنفس لفترة طويلة. ونتيجة لذلك، فإن جسدهم غير قادر على تسليم الأكسجين إلى أنسجاتهم وأعضائهم.

 

ما هو اسفكسيا الغرق ؟

 

وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة باسفكسيا الغرق، ومن ابرزهم ما يلي:

_ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

_ المراهقون

_ كبار السن

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