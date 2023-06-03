بعد وفاة طفلين بالغردقة.. ماذا تعني اسفكسيا الغرق ؟

بعد مصرع طفلين شقيقين غرقا داخل حمام سباحة في منطقة مكادي بالغردقة، وذلك بعدما تم تشخيص سبب وفاتهم على أنه اسفكسيا الغرق، فما هو ؟

ما هو اسفكسيا الغرق ؟

وتحدث اسفكسيا الغرق، عندما يحرم الجسم من الأكسجين لفترة طويلة دون تدخل فوري، مما يتسبب في الوفاة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويمكن اسفكسيا الغرق ان تحدث للشخص بسبب عدم التنفس لفترة طويلة. ونتيجة لذلك، فإن جسدهم غير قادر على تسليم الأكسجين إلى أنسجاتهم وأعضائهم.

ما هو اسفكسيا الغرق ؟

وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة باسفكسيا الغرق، ومن ابرزهم ما يلي:

_ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

_ المراهقون

_ كبار السن