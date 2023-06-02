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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام التعاون الخليجي: فوز الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يعكس رؤيتها ومكانتها

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، يعكس رؤيتها للحفاظ على الطبيعة وجهودها المستمرة والمميزة لحماية البيئة، والعمل على مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى مكانتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقدم الأمين العام أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة وشعب الإمارات على فوزها بتنظيم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) وسيعقد في مدينة أبو ظبي عام 2025.

وأشاد بالجهود الكبيرة لدولة الإمارات ودورها بحماية الطبيعة واستدامة البيئة ومواجهة التغيير المناخي من خلال استضافتها للعديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالبيئة، وبناء العلاقات والشراكات الفعالة مع المنظمات البيئية الدولية الرئيسية، لإيجاد أفضل الحلول للتغلب على المشكلات البيئية والتغيير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار الأمين العام إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل دولة الإمارات في هذا المجال وتسخيرها لكافة الإمكانيات والطاقات، وكان آخرها استضافتها (مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28) الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل، ويسعى من خلاله المشاركون الدوليون إلى اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين دول العالم وتحقيق التطلعات العالمية لمواجهة التغير المناخي بشكل يساهم في التخفيف من متغيراته.
 

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