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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميزة في iPhone تتاح قريبا مع آندرويد 14 .. شاومي تكشف عن هاتف Redmi 12

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزة في هواتف iPhone تتاح قريبا مع آندرويد 14

تتميز هواتف آيفون من آبل بوجود ميزة "صحة البطارية" والتي تعرض السعة القصوى المتبقية للبطارية مقارنة بالسعة الأصلية بينما تفتقد هواتف الأندرويد إلى هذه الخاصية في الإصدارات الحالية من النظام.

 

منها تحديد الموقع الجغرافي.. جوجل Bard بترقيات جديدة

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من الترقيات على أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها bard مع بداية شهر يونيو الحالي، منها تحسينات على واجهة المستخدم والقدرة على تحديد مكان المستخدم.

 

وضع قراءة مريح للعين.. ميزات جديدة مع إصدار "Google Chrome 115"

يعد متصفح الويب "جوجل كروم" هو الأنجح في العالم والأكثر شهرة واستخداما، يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، لذلك تحرص الشركة على تطوير متصفحها وإدخال إضافات جديدة عليه كل فترة حتى لا تعطي مجال للمنافسين أمثال BingAI وفايرفوكس للاستيلاء على عملائها.

 

بعد قرار حظر الـ تيك توك .. 5 تطبيقات تقدم نفس التجربة

استطاع تطبيق "تيك توك" الصيني جذب انتباه ملايين المستخدمين من خلال خاصية مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 15-60 ثانية ، وهي واحدة من أفضل تطبيقات أندرويد تنزيلا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية.

 

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

طرحت مؤسسة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية أداتها الخاصة الشبيهة بـ ChatGPT وتسمى Tongyi Tingwu التي تتعامل مع الوسائط المتعددة حيث تتطلع الشركة الصينية إلى أخذ زمام المبادرة في سباق  الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

 

أبرزها لعبة Assassin’s Creed Codename Jade .. تفاصيل مؤتمر Ubisoft Forward| فيديو

تعقد شركة "يوبي سوفت" للمحتويات الترفيهية وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية مؤتمرها  Ubisoft Forward  في 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ، وسيتم بث المؤتمر مباشرة عبر  قنوات Ubisoft الرسمية سواء اليوتيوب أو Twitch.  

 

أرخص سعر في فئته .. شاومي تكشف عن هاتف Redmi 12

في خطوة مفاجئة ، كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية "شاومي" XIAOMI  النقاب بهدوء عن هاتفها الجديد Redmi 12 الذي من المتوقع أن يصبح أحد أفضل الهواتف الذكية مبيعًا لعام 2023، وفقا لتقرير موقع gizchina.

 

 

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