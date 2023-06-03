أخبار التكنولوجيا|ميزة في iPhone تتاح قريبا مع آندرويد 14 .. شاومي تكشف عن هاتف Redmi 12

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتميز هواتف آيفون من آبل بوجود ميزة "صحة البطارية" والتي تعرض السعة القصوى المتبقية للبطارية مقارنة بالسعة الأصلية بينما تفتقد هواتف الأندرويد إلى هذه الخاصية في الإصدارات الحالية من النظام.

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من الترقيات على أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها bard مع بداية شهر يونيو الحالي، منها تحسينات على واجهة المستخدم والقدرة على تحديد مكان المستخدم.

يعد متصفح الويب "جوجل كروم" هو الأنجح في العالم والأكثر شهرة واستخداما، يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، لذلك تحرص الشركة على تطوير متصفحها وإدخال إضافات جديدة عليه كل فترة حتى لا تعطي مجال للمنافسين أمثال BingAI وفايرفوكس للاستيلاء على عملائها.

استطاع تطبيق "تيك توك" الصيني جذب انتباه ملايين المستخدمين من خلال خاصية مقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 15-60 ثانية ، وهي واحدة من أفضل تطبيقات أندرويد تنزيلا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية.

طرحت مؤسسة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية أداتها الخاصة الشبيهة بـ ChatGPT وتسمى Tongyi Tingwu التي تتعامل مع الوسائط المتعددة حيث تتطلع الشركة الصينية إلى أخذ زمام المبادرة في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد.

تعقد شركة "يوبي سوفت" للمحتويات الترفيهية وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية مؤتمرها Ubisoft Forward في 12 يونيو الجاري، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 6 مساءً بتوقيت جرينتش / 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي ، وسيتم بث المؤتمر مباشرة عبر قنوات Ubisoft الرسمية سواء اليوتيوب أو Twitch.

في خطوة مفاجئة ، كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية "شاومي" XIAOMI النقاب بهدوء عن هاتفها الجديد Redmi 12 الذي من المتوقع أن يصبح أحد أفضل الهواتف الذكية مبيعًا لعام 2023، وفقا لتقرير موقع gizchina.