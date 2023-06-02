منها تحديد الموقع الجغرافي.. جوجل Bard بترقيات جديدة

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من الترقيات على أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها bard مع بداية شهر يونيو الحالي، منها تحسينات على واجهة المستخدم والقدرة على تحديد مكان المستخدم.

ووفقا لتقرير موقع 9to5google التقني المتخصص بعد تحديث 1 يونيو، تظهر عبارة "Bard أصبح أكثر صلة بموقعك الجغرافي" مع الدخول على صفحة الويب الخاصة بالروبوت، مما يعني أن "Bard يستخدم الموقع الجغرافية للمستخدم سواء كان عنوان المنزل أو مكان العمل ويستخدم حساب Google وعنوان IP الخاص بك" ربما تكون قد حفظت هذه المعلومات مسبقًا في حسابك في خرائط Google أو الصفحة الرئيسية.

Bard

تسمح إدارة جوجل بعد التحديث الأخير للمستخدمين بمشاركة موقعهم الجغرافي ومنح Bard حق الوصول إلى "الموقع الدقيق لموبايلك أو جهازك الذي تدخل منه على الروبوت"، والهدف من تحديد المكان هو تقديم "استجابات أكثر صلة حول المطاعم القريبة منك ونتائج أخرى تخص منطقتك"، وبالتالي هو لا يختلف كثيرًا عن طريقة عمل بحث Google التقليدي.

سيطالبك تطبيق Bard بمنح إذن تحديد الموقع الجغرافي ستجد في أسفل زر تحويل الثيمات إلى الفاتح / الداكن عند الزاوية اليسرى السفلية ، إشارة Bard إلى مدينتك الحالية وبلدك. سيطالبك النقر على خيار "تحديث الموقع" بالسماح بالموقع الدقيق

Bard

هناك أيضا سلسلة من التحديثات الأخيرة التي تم طرحها لتحسين تجربة المستخدم الكلية مع الروبوت، في الأسبوع الماضي فقط ، قدمت Bard دعم خاصية الرد عن طريق الصور ، مما يسمح للمستخدمين بتلقي الردود المرئية جنبًا إلى جنب مع المعلومات المستندة إلى نصوص كتابية، علاوة على ذلك، خلال مؤتمر I / O 2023 ، عرضت Google مجموعة من الميزات والمعاينات الجديدة ، في إشارة إلى التزامها بالابتكار المستمر والتقدم.