بسمة بوسيل تنشر إطلالتها من حفل زفاف ميرنا نور الدين

نشرت بسمة بوسيل فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وظهرت في الفيديو من خلال إطلالتها الاخيرة من حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بإطلاله متميزه وجذابه أنالت اعجاب متابعيها

https://www.instagram.com/reel/CtAQY6pIB31/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

أهدت النجمة بسمة بوسيل أغنية للعروسة ميرنا نور الدين خلال حفل زفافها الذي يقام الان بالشيخ زايد .





فرح ميرنا نور الدين :

تحتفل حاليا الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعدأيام من عقد قرانها.

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي سيقام في مدينة زايد .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في اجواءعائلية.