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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة بنت مضطربة نفسيا

بنت مضطربه نفسيا
بنت مضطربه نفسيا

أرسل القارئ رضا الأزهري يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة فتاة مطربة نفسيا. 

وقال في استغاثته هذه الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية يبدو أن عمرها يتراوح ما بين ال18 عام الي 20 عام  وهي موجودة بقرية الشنباب مركز البدرشين محافظة الجيزة برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي رقم  01019505087. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اضطرابات نفسية الجيزة تعرف عليه تعرف عليها قارئ يستغيث مركز البدرشين محافظة الجيزة

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