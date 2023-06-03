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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لخدمة حجاج بيت الله الحرام

صدى البلد

وضعت مؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية للبدء في تفويج حجاج الجمعيات الأهلية بداية من 10 يونيو إلى المدينة المنورة وحتى 21 يونيو الجاري .

رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وأعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سوف يسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي

فيما أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أنه تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، كما تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران،  كما تم أيضا التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، وتم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية.

موعد بدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م

وسبق أن أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت المقبل الموافق 10 يونيو الجاري.

وهناك بعض الأمور الضرورية التي يجب على الحاج اصطحابها مثل الأدوية الشخصية والمطهرات وأدوات الغسول الشخصية والمنشفات الخاصة مع الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، وأخذ بعض المسكنات ومراهم للتسلخات، إضافة إلى أخذ قبعات وشمسية والملابس الكافية، وحقيبة صغيرة تعلق في الرقبة أثناء الطواف لحفظ المتعلقات الشخصية بها إثبات الشخصية وتصريح الحج، والتليفون الخاص، وغيره من الأمور التي تراها ضرورية.

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التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لخدمة حجاج بيت الله الحرام

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