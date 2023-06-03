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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن عن جدول أعمال بلينكن في السعودية

بلينكن
بلينكن

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال زيارته الي السعودية والتي تبدأ الثلاثاء القادم. 

وذكر في بيان له أنه سيشارك الأربعاء القادم في «اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

كما سيشارك بلينكن يوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش) لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة».

ومن المقرر أن يبدأ  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى السعودية تستمر يومين يبدأها الثلاثاء القادم «لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني».

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