السعودية.. مناقشة خطة مهمة رفع كسوة الكعبة المشرفة

استعدادا لحج هذا العام..

ناقش مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان القرشي المشاريع التطويرية بالمجمع ومتابعة خطة مهمة رفع كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ ومراحل انتاج كسوة الكعبة المشرفة وتطوير بعض الأعمال الجارية بالمجمع وأليات تطويرها .

وبحسب بيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين؛ فقد أشار المهندس القرشي الي أنهم يعملون من خلال مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة على تطوير أليات العمل عبر الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى والتي تسهم في إبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس امجد الحازمي, والوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس محسن الصبان , ومدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فهد الثبيتي ومدير عام صيانة كسوة الكعبة المشرفة الاستاذ فهد الجابري، ومدير وحدة الجودة بالمجمع المهندس أحمد الحازمي , ومدير إدارة الإنتاج بالمجمع المهندس علي معاش.

تأتي هذه الاجتماعات تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة رعاها الله وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس في تقديم العناية الفائقة بكل ما يعنى من خدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .