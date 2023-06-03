"صباح البلد" يستعرض استقبال السيسي وقرينة الرئيس لـ جيل بايدن| فيديو

استعرضت الاعلاميتين “ فرح سعيد ” و" هند النعساني “ تقريرا عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته للسيدة جيل بايدن بالقاهرة ، ببرنامج ” صباح البلد “ ، والمذاع على فضائية ” صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي .

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.