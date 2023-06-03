مختار غباشي: قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا مهما إقليميا ودوليا.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دولة قطر أصبحت لاعبا إقليميا أساسيا في الإقليم، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر يخص مساعدة اللاجئين السودانيين.

وتابع الدكتور مختار غباشي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وتقديم هند النعساني، أن اطلاق مبادرة للنازحين من السودان من قبل قطر يعد استكمالا للدور القطري الذي تلعبه في أكثر من ملف عربي.

وأضاف "غباشي" أن دولتي قطر وعمان رغم أنهما دولتان في مجلس التعاون الخليجي، والأقل مساحة وعدد سكان، ولكن لهما دور أساسي في المحافل الدولية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ السيسي وأمير قطر شددّا خلال اتصال هاتفي على أهمية العمل المكثّف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار "تم الاتفاق على إطلاق هذه المبادرة المشتركة من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم (للسودانيين)، على أن تتولّى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة".