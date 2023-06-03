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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

خصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الإستفسارات ، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

خدمات الأحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية مكاتب الخدمات مراكز تكنولوجية متنقلة

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