عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق البلاد

الإمارات علم
الإمارات علم

أعربت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الهند الصديقة في ضحايا اصطدام القطارات، الذي وقع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. 

كانت  الهند قد شهدت أمس الجمعة حادث مأساوي كبير بعد تصادم مروع بين 3 قطارات ركاب فى أحد الولايات شرق البلاد.

وقال مسؤول حكومي، اليوم السبت ، إن ما لا يقل عن 338 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 600 آخرون، عندما وقع تصادم بين قطاري ركاب في ولاية أوديشا بشرق البلاد، في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات.

من جانبه قال الأمين العام لولاية أوديشا، براديب جينا، في تغريدة، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة، وأضاف أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا، و100 طبيب إضافي، فضلاً عن 80 طبيباً هناك بالفعل.

مصر تعزي في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق الهند

الهند .. حصيلة جديدة مرعبة لضحايا حادث تصادم قطارين

الامارات السكك الحديدية تصادم قطارين حوادث السكك الحديدية شرق الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

موضوعات متعلقة

شاهد.. رئيس وزراء الهند يفتتح مبنى البرلمان الجديد

مظاهر من الفرحة بالمساجد| الأوقاف: الهند دعت للصلاة على النبي تفاعلًا معنا

ترشيحاتنا

وزير العمل يرأس وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج وأفضلهم

يرافقه المحافظ.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية الجاري تنفيذها| اليوم

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

انتشال جثة طفل من ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ