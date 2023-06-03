الإمارات تعزي الهند في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق البلاد

أعربت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الهند الصديقة في ضحايا اصطدام القطارات، الذي وقع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت الهند قد شهدت أمس الجمعة حادث مأساوي كبير بعد تصادم مروع بين 3 قطارات ركاب فى أحد الولايات شرق البلاد.

وقال مسؤول حكومي، اليوم السبت ، إن ما لا يقل عن 338 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 600 آخرون، عندما وقع تصادم بين قطاري ركاب في ولاية أوديشا بشرق البلاد، في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات.

من جانبه قال الأمين العام لولاية أوديشا، براديب جينا، في تغريدة، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة، وأضاف أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا، و100 طبيب إضافي، فضلاً عن 80 طبيباً هناك بالفعل.