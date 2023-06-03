إنتاج هواتف سامسونج في بني سويف.. ونواب: بداية لتوطين صناعة أجهزة المحمول وخطوة لخفض الأسعار

برلماني : إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج يدعم توطين صناعته

برلمانى : إنشاء مصنع لـ سامسونج خطوة للنهوض بصناعة الإلكترونيات

برلمانى: نسعى لرفع نسبة المكون المحلي في تصنيع الهواتف

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة ٦ آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر. ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيد مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرى والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ موضحا حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمى بمصر.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بهذه الخطوة، موضحين أهم أهدافها وفوائدها سواء بالنسبة للمواطن أو الدولة فى آن واحد.

بداية، قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، إضافة قوية للخطوات التي اتخذتها الحكومة في توطين صناعة الإلكترونيات ومن أهمها الهواتف المحمولة.

توطين صناعة المحمول

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إتفاق الدكتور عمرو طلعت مع شركة سامسونج، من أهم الاتفاقات الداعمة لتوطين الصناعة ونقل الخبرات التكنولوجية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، لافتا إلي أن الحكومة تسعي إلي ترجمة توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص النهوض بقطاع الصناعة ككل.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي توفير المصنع لـ 1400 فرصة عمل، يسهم في دعم أبناء وشباب بنى سويف، أي أن إنشاء المصنع سيفرز العديد من المكاسب الإقتصادية والإجتماعية.

واستطرد النائب : نسعي إلي جعل الدولة إلي بلد زراعي صناعى متكامل في ظل التسهيلات والحوافز التي يتم منحها للمستثمرين سواء من خلال الرخصة الذهبية أو غيرها من الوسائل.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشادة بجهود وزير الاتصالات، ودوره الفعال في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة.

ومن جانبه، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات تعمل علي قدم وساق في تفعيل دورها التنموي الحقيقي، والذي ظهر من خلال انتشار خدماتها علي مستوى المحافظات وأبرزها مكاتب البريد.

خطوة لتعزيز الاستثمارات

أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مخطط إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، يعد عمل إستثماري ضخم يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تعزيز الاستثمارات لا سيما في مجال صناعة الإلكترونيات والذي يعد مجالا هاما ومؤثرا في نمو اقتصادات الدول.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن الهواتف المحمولة من أكثر السلع استهلاكا علي المستوى المحلى والعالمي، كما أن فكرة توطين صناعتها لها العديد من المزايا التي أهمها تقليل معدل استيرادها، فضلا عن نقل تقنيات تصنيعها من واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال مثل شركة سامسونج.

وتابع النائب : فإن التركيز علي توطين الصناعة هو عامل أساسي في النهوض بمستوى الاقتصاد الوطنى، علاوة علي التحول إلي دولة مُنتجة مما يعمل أيضا علي رفع قيمة الناتج المحلى والذي يعد أهم أهداف خطط التطوير والتنمية.

فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، من أهم الخطوات الإيجابية التي تنفذها وزارة الاتصالات ضمن جهودها في الإرتقاء بالصناعات التكنولوجية مثل الهواتف والتابلت وغيرها.

رفع نسبة المكون المحلي

أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع نسبة المكون المحلي المصري في العديد من المنتجات، أهم الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها، فضلا عن تلبية الاستهلاك المحلي من سلعة عالية الإنتشار والطلب كهواتف سامسونج، معقبا “ يسهم ذلك في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة”.

لفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أنه لابد من التركيز علي زيادة التصدير وليس الإكتفاء بتصنيع المنتج من أجل تلبية الاستهلاك المحلى، منوها إلي أن فكرة تصنيع الموبايلات داخل الدولة تدعم استقرار اسعارها بل وخفضها.

تابع النائب : كما أن إنشاء هذا المصنع في بنى سويف، يسهم في توفير وظائف شاغرة لأبناء محافظة هامة من محافظات الصعيد مما يعمل علي تنميتها وتحسين معيشة القاطنين بها.

أختتم البرلمانى حديثه، بالتأكيد علي أهمية ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بشأن النهوض بقطاع الصناعة، الأمر الذي يؤدى إلي شعور المواطن بالتنمية الحقيقية والإنجاز.