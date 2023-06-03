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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد يختتم برنامجا تدريبيا لكوادر المديرية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد عن ختام فعاليات برنامج "وعي" التوعوى لتدريب الكوادر وقيادات العمل المجتمعي بالمديرية والذي يشمل 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ويؤكد على حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطي الإدمان والهجرة غير الشرعية.

  

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وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع تحت إشراف الدكتورة آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي وحاضر فى التدريب الدكتورة نيرمين منصور والدكتورة منى عبده ،الدكتورة سماح عاطف ، والدكتورة شيماء جمال واستهدف البرنامج تدريب عدد من كوادر العمل بالمديرية على مستوى المراكز الخمسة وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد كوادر تدريبية بالمديريات، و تغطية جميع أنحاء المحافظة في نشر الوعي المجتمعي و القدرة على تدريب الرائدات الريفيات على موضوعات ومحاور البرنامج التوعوي.

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