الهدوء والالتزام  يسود امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية

أكد الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية ان الالتزام و الهدوء يسود امتحانات الثانوية الازهرية التى بدأت اليوم السبت الثالث من يونيه، مؤكدا على تنفيذ التدابير التى إتخذت لإجراء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م ، حيث تم ضبط تلك اللجان في ضوء تعليمات وضوابط وقرارات المجلس الأعلى للأزهر المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية ، والتي تعمل علي ضبط اللجان ، وخروج الامتحان بأفضل صورة ، ومحاربة الغش ، مع توفير الأجواء التي تمكن الطالب من أداء الامتحان بشكل أفضل ؛ حرصا علي مصلحته وحصوله علي حقه ، والتأكيد علي تنبيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

كما أكد وكيل الوزارة على الأخذ بكل سبل الأمان والصحه لحماية الطلاب والتشديد على كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامه الطلاب ، كما نبه على ضرورة الإلتزام التام بكراسه تعليمات الامتحانات

وأكد أنه تم تشكيل غرفه عمليات لمتابعه سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أول بأول مؤكدا على الجهد المبذول من كل من فى المنظومة برعاية وتوجيهات شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب.

يذكر ان عدد اللجان القسم العلمي ٤٥ لجنه وايضا القسم الأدبى ٤٥ لجنه ويؤدون الامتحان فى مادتى الفقه والحديث.

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