عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب صيادلة دمياط: هدفنا لم الشمل لرفع الحراسة

صدى البلد

قال الدكتور خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهرا وسندا لكل صيدلى، وملجأ لكل ضعيف، موضحًا أن الاتحاد هدفه أن تكون جموع الصيادلة على كلمة واحدة، ولم الشمل لرفع الحراسة للتمتع بصحيح القانون لإيجاد نقابة تعبر عن رأي ومتطلبات صيادلة مصر.

ودعا جموع الصيادلة للانضمام إلى اتحاد أمل صيادلة مصر لتقديم صورة قوية لحسن إبداء الرأى وطريقة عرض مطالب وهموم الصيادلة للدولة للاستجابة السريعة لرفع الحراسة أولا، ثم إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء بالفرعيات أو العامة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي، لاتحاد أمل صيادلة مصر، لمناقشة إجراءات إنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على جميع المقاعد والمستويات، وذلك برئاسة الدكتور محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، والدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، والدكتور محمد كمال عبد الحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، والدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب الدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الاتحاد إلى التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوى الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

بالأسماء.. الزمالك يفاضل بين 7 لاعبين لضم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

بـ3 مليارات جنيه.. شاهد مدبولي يتفقد مشروع إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة

شاهد.. كواليس جديدة من حفل زفاف ولي العهد الأردني

لجذب السائحين.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

سقوط قتيل و15 جريحاً في حريق مروع بـ روما

الكليات تنتظركم| شاهد.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية بيومها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

فيديو

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

بسبب زوجها.. وفاء عامر تفجر مفاجأة وتبكي على الهواء.. فيديوجراف

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ