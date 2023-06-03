نقيب صيادلة دمياط: هدفنا لم الشمل لرفع الحراسة

قال الدكتور خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهرا وسندا لكل صيدلى، وملجأ لكل ضعيف، موضحًا أن الاتحاد هدفه أن تكون جموع الصيادلة على كلمة واحدة، ولم الشمل لرفع الحراسة للتمتع بصحيح القانون لإيجاد نقابة تعبر عن رأي ومتطلبات صيادلة مصر.

ودعا جموع الصيادلة للانضمام إلى اتحاد أمل صيادلة مصر لتقديم صورة قوية لحسن إبداء الرأى وطريقة عرض مطالب وهموم الصيادلة للدولة للاستجابة السريعة لرفع الحراسة أولا، ثم إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء بالفرعيات أو العامة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي، لاتحاد أمل صيادلة مصر، لمناقشة إجراءات إنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على جميع المقاعد والمستويات، وذلك برئاسة الدكتور محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، والدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، والدكتور محمد كمال عبد الحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، والدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب الدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الاتحاد إلى التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوى الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخرى.