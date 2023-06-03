مصممة جرافيك تحول علب الكانز إلى رسومات فرعونية.. تفاصيل

أوضحت سارة النجار مصممة الجرافيك إنها حولت علب " الكانز" إلى تحف فرعونية مستخدمة ألوان متنوعة ومختلفة عن الألوان التقليدية .

وأكدت "سارة" خلال مداخله هاتفيه عبر" زووم" ببرنامج " ٨ الصبح" تقديم الإعلامية " داليا أشرف" المذاع على فضائية " الدي ام سي "، أنها تستخدم رسومات مجهزة 3d من الكمبيوتر والروسومات تتلخص في موضوعات digital، وإنها بدأت فكرة المشروع بالرسم على الكانز كبداية لتجربة أخري وهي إعادة صياغة الهوية المصرية بالرسم على علب كانز مجهزة.

وأضافت مصممة الجرافيك، إن رسم الجرافيك واستحضار المنتجات والرسم عليها مكلف ماديا، وإنها تعرض منتجاتها في متحف الحضارة، منوهة إلى أن بداية أي مشروع يكون مكلفا، ولكنها محبة للحضارة الفرعونية لأنها غنية بالفنون والإبداعات والتصميمات ويمكن إستخدامها في إظهارها على منتجات بسيطة كعلب الكانز.