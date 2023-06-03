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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة

صدى البلد

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة، وكان في استقباله الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة والدكتورة حنان النحاس وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مرفت عسكر القائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأسبق، والدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس قسم الكيمياء التحليلية مرفت عيد مدير عام الكلية.

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واطمأن الدكتور عاطف حسين علي سير الإمتحانات ومطابقتها للقواعد العامه لسير الإمتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج وانتظام سير العمل بجميع اللجان وحرص الجامعة علي توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بالكلية، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

وفي ختام الجولة التفقدية أجري نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافه العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

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