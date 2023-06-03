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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استحداث تقنية خط المرمى.. إسلام الرفاعي يطالب بتحديث الـ VAR

صدى البلد

لم يتم تحديد التقنية المحددة التي تسببت في حدوث تغييرات مؤخرًا في الدوري المصري الممتاز ، ومع ذلك يمكن أن نفترض أن الاستخدام المتزايد لتقنيات مثل تقنية حكم الفيديو (الـفـار) وتقنيات التحليل البياني للبيانات الرياضية، قد تكون لها دور في تحسين الكفاءة والدقة في صنع القرارات التحكيمية، وتحليل أداء الفرق واللاعبين وتحسين تدريبهم.

في ذات السياق، أوضح إسلام الرفاعي خبير تحكيمي عبر أثير إذاعة راديو العرب أنه يمكن أن يكون للتقنيات الحديثة دور في تحسين تجربة المشجعين من خلال توفير خدمات رقمية مثل التطبيقات الرياضية وشبكات التواصل الاجتماعي والبث المباشر للأحداث الرياضية.

طالب «الرفاعي» ، بضرورة تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد الـ «فـار»، وذلك لتلافي المشاكل التي سببتها هذه التقنية مؤخرا في الـدوري الـمِصري الـمُمتاز، حيث شهدت اعتراضات بالجملة من بعض الفرق، مرجعا السبب الرئيسي إلى الشركة المسؤولة عن تقنية الفار.

وأوضح أن هناك العديد من الخدمات والتقنيات الفنية التي لابد من استحداثها لتحسين جودة تقنية الـفار وتقديم خدمة أفضل لحكام المباريات، ومنها زيادة كاميرات تصوير المباراة إلى جانب توفير تقنية خط المرمى التي توضح صحة الهدف من عدمه في حال انعدام زاوية الرؤية لدى حكم المباراة أو مساعده.

وتابع إسلام الرفاعي: هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز لتقنية الفيديو، لتدريب واستضافة معسكرات الحكام من مختلف الدول، على أن يكون مؤهلاً بحيث يحصلون على رخص لاستخدام الفار من خلاله.

التقنيات الفنية الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الشركة المسؤولة القرارات التحكيمية بث المباشر

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