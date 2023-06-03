هند النعساني: زيارة جيل بايدن لمصر مهمة في هذا التوقيت.. فيديو

علقت الإعلامية هند النعساني على زيارة " لمصر ، قائلة : " زيارة مهمة في هذا التوقيت بالتحديد والسيدة جيل بايدن وجهت الشكر للسيدة انتصار السيسي " .



واستعرضت الإعلامية هند النعساني عدد من محطات زيارة السيدة جيل بايدن بالقاهرة ، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه لها .

زيارة زوجة بايدن لمصر

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .