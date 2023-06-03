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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت.. فيديو

أسعار العملات
أسعار العملات

 قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 3-6-2023، حيث شهد الدولار استقراراً في أسعاره ،وذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.15 جنيه للبيع، و33.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.59 جنيه للبيع، و38.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.61 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء

 

أسعار الدولار توك شو الإعلامية هند النعسانى العملات الأجنبية والعربية

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