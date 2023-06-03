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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن حقيقة الخلاف مع عبدالواحد السيد

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وقال ميدو عبر بث مباشر على "انستجرام": "حديثي للإعلاميين الذين يريدون نسب مشاهدة، وخرجوا ببعض الأخبار بأن هناك مشاكل بين ميدو وعبد الواحد السيد، أقسم بالله عمر ما كان في مشكلة بيني وبين عبد الواحد" 

وأضاف: "عبد الواحد السيد أسطورة، وأخي الأكبر، وأنا من حاربت مع إسماعيل يوسف على تواجده في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، وعلى تواصل يومي معه لتسهيل أي مشاكل من الممكن أن تواجهه خلال عمله" 

واختتم: "من يريد أن ينشر أخبارا عن نادي الزمالك عليه أن يتأكد أولا، الكل يعمل داخل نادي الزمالك من أجل مصلحة النادي فقط"

احمد حسام ميدو اسماعيل يوسف عبد الواحد السيد الزمالك

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