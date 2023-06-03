سعرها صادم .. شاهد هدية حمو بيكا لـ زوجته فى عيد ميلادها

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا مساء أمس الجمعة بعيد ميلاد زوجته شمس فى أحد أماكن السهر الشهير بالقاهرة.



وحرص حمو على تقديم هدية ثمينة لزوجته خلال حفل عيد الميلاد وكانت عبارة عن سلسلة من الذهب وزنها يتقارب من النصف كيلو جرام، أى يتخطى سعرها ما يقرب من مليون جنيه.



وكانت هدية حمو بيكا لزوجته مفاجأة لجميع الحضور بالإضافة إلى قيامه بجلب خاتم آخر ثمين مع السلسلة وقدمه لها خلال حفل عيد الميلاد.

نجوم يحيون حفل عيد الميلاد

وأحيا حفل عيد الميلاد بجانب مؤدي المهرجانات حمو بيكا كل من رضا البحراوي وعصام صاصا وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.





منع حمو بيكا من الغناء

وأقيم شهر مايو الماضي دعوى ضد نقيب الموسيقيين بإلزامه بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش.



تفاصيل الدعوى

و قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 27 أغسطس .

وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع مطربي المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

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