عاصفة ماوار.. فيضانات جارفة تضرب اليابان قد تتسبب في انهيارات أرضية|شاهد

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن فيضانات جارفة تجتاح مناطق عدة في اليابان وأسفرت عن مفقوين وقتيل واحد وإصابة ٣٠ شخصا من بينهم ٦ بحالة خطرة.

إعصار ماوار يستبب في إخلاء السكان منازلهم

وقد أفاد التقرير، بأن الفيضانات جاءت نتيجة إعصار " ماوار" وقد تسببت بأضرار مادية في البنية التحتية وقطعت الكهرباء عن ٤ ألاف منزل فيما وجهت السلطات للخلاء نحو ١،٣ مليون شخص من المناطق والمنازل الأكثر تضررا، وترتب عليها إلغاء رحلات جوية وبرية وبحرية.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية:" نحث السكان على توخي الحذر الشديد من الأنهيارات الأرضية، وفيضان الأنهار، والفياضانات في المناطق المنخفضة".