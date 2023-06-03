الأسوأ منذ 20 عاما|ارتفاع ضحايا تصادم 3 قطارات في الهند لـ288 قتيلا

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم ٣ قطارات في الهند إلى ٢٨٨ قتيلا فهو الحادث الأسوأ منذ سنوات، حيث العصائر والمشروبات على المقاعد والحقائب والمقتنيات المتناثرة، جاء الحادث المروع بسبب اصطدام ٣ قطارات شرق الهند.

أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ٢٨٨ قتيلا وأكثر من ٩٠٠ إصابة وسط تأكيدات على أنها كارثة القطارات الأسوأ منذ ٢٠ عاما.

أستخدام الكلاب في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا القطارت

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن مفقودين، فيما تمت الاستعانة بكلاب في عمليات الإنقاذ.