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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال ملتقى إعلامي مصري عماني| جبر: الإعلام المصري يعكس العلاقات المتينة بين زعيمي البلدين

صدى البلد

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، وتم خلال اللقاء الاتفاق على رعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للأمسية المشتركة بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المصريين مساء الثلاثاء القادم، والتي ستقام بمتحف الحضارات، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى إعلامي مصري عماني بمقر المجلس يوم الأربعاء القادم، بحضور كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.


وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، عمق العلاقات المصرية العمانية، والعلاقات المتينة التي تربط زعيمي البلدين والتنسيق المشترك بينهما في كافة القضايا من منطلق الحرص التام على الدفاع عن المعالم القومية العليا للأمة العربية. 


وتناول اللقاء ضرورة التعاون وتطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين في كافة المجالات الإعلامية وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي وتنظيم تدريبات مشتركة للإعلاميين والصحفيين في البلدين، وذلك في إطار توقيع المجلس عددًا من بروتوكولات التعاون مع عدد من البلدان العربية ومن بينها السعودية.


وأكد الدكتور محمد بن مبارك العريمي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية الإعلامية متميزة للغاية وتمتد لعشرات السنين ومازالت، وأن القيادات الإعلامية المصرية ساهمت في تطوير الإعلام في السلطنة.


وأشار إلى عمق العلاقات المصرية العمانية في كل المجالات، مضيفًا أن أول دولة زارها السلطان هيثم بن طارق، كانت مصر ولقاؤه بشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الممتازة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والقائمة على الاحترام المتبادل وعلى الإرث التاريخي التليد الممتد لأكثر من 4000 سنة.


وأضاف أن هناك تطور كبير يشهده الإعلام المصري، معربًا عن تفائله بالوضع السياسي والسياحي والاقتصادي المصري، قائلًا: "هناك تطور كبير تشهده مصر في كل المجالات وهو ما نلمسه في كل زيارة نقوم بها إلى مصر".
حضر اللقاء من الجانب العماني كلًا من سالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصباري، أمين السر، وخلفان الحسني، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدي، عضو مجلس الإدارة، ومن الجانب المصري د. منى الحديدي والإعلامي نشأت الديهي والإعلامية عزة مصطفى والإعلامية رانيا هاشم، أعضاء المجلس.

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