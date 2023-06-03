أنشيلوتي يحسم الجدل حول مصير بنزيما مع ريال مدريد

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الجدل حول مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق.



كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنا أتفق مع كريم، الإنترنت ليس هو الواقع، بنزيما لديه سنة أخرى من العقد مع ريال مدريد حتى عام 2024 وليس لدينا شك في استمراره ".



ووفقا لتقارير صحفية فإن ريال مدريد جدد عقد كريم بنزيما تلقائيا بمجرد تتويج النجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022، وفقا لبند في العقد المبرم، لكن إدارة النادي الملكي لم تعلن حتى الآن.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، غدا الأحد، في ختام بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.