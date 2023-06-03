عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يحسم الجدل حول مصير بنزيما مع ريال مدريد

بنزيما وأنشيلوتي
بنزيما وأنشيلوتي

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الجدل حول مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق.


كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنا أتفق مع كريم، الإنترنت ليس هو الواقع، بنزيما لديه سنة أخرى من العقد مع ريال مدريد حتى عام 2024 وليس لدينا شك في استمراره ".


ووفقا لتقارير صحفية  فإن ريال مدريد جدد عقد كريم بنزيما تلقائيا بمجرد تتويج النجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022، وفقا لبند في العقد المبرم، لكن إدارة النادي الملكي لم تعلن حتى الآن.


ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، غدا الأحد، في ختام بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.

أنشيلوتي بنزيما ريال مدريد كريم بنزيما اتحاد جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

إجراء مهم في الأهلي قبل ساعات من نهائي أفريقيا أمام الوداد

بدء نهوض بلادنا.. شاهد| أردوغان في حفل تنصيبه لولاية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ