تنفيذ رؤية قرن تركيا.. شاهد| مراسم تأدية أردوغان اليمين الدستورية لولاية جديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب التركي أبواب مرحلة جديدة، موضحًا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستواصل بلاده العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا.

ووفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، أضاف أردوغان “بصفتي الرئيس الـ 12 للجمهورية التركية سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لشعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدى في وقت سابق اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وقال الرئيس التركي: " أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة وسيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيساً بكل حيادية".

واجتمعت الجمعية العامة البرلمان التركي من أجل مراسم أداء اليمين الدستورية ليبدأ أردوغان مهامه في الولاية الجديدة رسميًا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

ولقي الرئيس التركي استقبالات حافلة من المواطنين خلال توجُّه موكبه إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة.