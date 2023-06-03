نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركزأوسيم.. صور

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت جولة موسعة بمركز ومدينة أوسيم تفقد فيها مشروعات الرصف والتطوير الجارية لمتابعتها وازالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.



بدأت الجولة بتفقد طريق طراد النيل حيث تابع النائب أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة مرور المركبات.



ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير وسرعة الأنتهاء من أعمال التدبيش والجزيرة الوسطي وتركيب أعمدة الأنارة بطول الطريق.



وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الرصف بطريق جسر ترعة الزمر، بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٤ كم، وأعمال الرصف بوصلة مطحن اللواء لربط طريق ترعة الزمر بمدخل مدينة أوسيم.



واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد طبقة الأسفلت بطريق البراجيل أوسيم، بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول ٥،٥ كم.



ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

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