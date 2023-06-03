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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يقدم مذكرة تزعم تورط جو بايدن في أحداث الكونجرس

بايدن
بايدن

قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نموذج FD-1023، يُزعم تورط الرئيس الامريكي جو بايدن في الكونجرس في 5 يناير ، وفقًا للتقارير.


وافق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي على مضض على إحضار وثيقة استدعاء من تحقيق عائلة بايدن إلى المشرعين الأمريكيين يوم الاثنين ، وفقًا لـ Just The News ، وهي وسيلة إعلامية أمريكية أسسها الصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز جون سولومون.
 

يُزعم أن نموذج FD-1023 الذي تمت مناقشته كثيرًا يحتوي على تقرير غير مؤكد قدمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل مخبر في يونيو 2020 بشأن تورط جو بايدن المزعوم في مخطط رشوة لتغيير سياسة الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار خلال فترة نائبه الرئاسي. في السابق ، تم تنبيه المشرعين الأمريكيين بشأن وجود الوثيقة من قبل أحد المبلغين عن المخالفات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي شعر بالإحباط من أن المزاعم لم يتم التحقيق فيها من قبل المكتب.
 

في وقت سابق، في 31 مايو، أبلغ راي رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكنه تسليم النموذج المعني إلى الكونجرس الأمريكي ، لكنه قد يسمح لكومر ونظيره السناتور تشاك جراسلي ، جمهوري من ولاية أيوا ، برؤية الوثيقة شخصيًا. في مقر مكتب التحقيقات الفدرالي.

 ورفض كومر العرض، مؤكدا أن 'أي شيء أقل من تقديم هذه الوثائق إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب لا يمتثل لأمر الاستدعاء' وهدد بازدراء راي.

نقلاً عن مسؤول في لجنة الرقابة بمجلس النواب ، قالت وسائل الإعلام إنه تم إبرام صفقة في وقت متأخر من يوم الخميس لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإحضار الوثيقة إلى مبنى الكابيتول.

وقال المسؤول لصحيفة جست نيوز 'سيتلقى الرئيس كومر إحاطة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ويراجع الوثيقة يوم الاثنين'. 

واضاف 'لقد كان الرئيس كومر واضحًا أن أي شيء أقل من تقديم نموذج FD-1023 إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب لا يمتثل لأمر الاستدعاء. يحتوي هذا السجل غير المصنف على صفحات من التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق من قبل لجنة الرقابة بمجلس النواب.


كما طلبت الوسيلة الإعلامية تعليقًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال المكتب في بيان إن 'المدير راي عرض على رئيس اللجنة والعضو المرتب فرصة لمراجعة المعلومات المستجيبة لأمر الاستدعاء بطريقة آمنة لاستيعاب اللجنة ، مع الحفاظ على سرية وسلامة المصادر وحساسيات التحقيق المهمة. '
 

وفي الوقت نفسه، حذر المكتب مرارًا وتكرارًا المشرعين الأمريكيين من أن نماذج FD-1023 'تستخدم من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لتسجيل التقارير التي لم يتم التحقق منها من قبل مصدر بشري سري' ، مضيفًا أن توثيق الأدلة لا يعني أنه تم التحقق منها أو مصداقيتها.
 

وفقًا للمشرعين الأمريكيين ، رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا حتى الاعتراف بوجود النموذج وأظهر إحجامًا عن التعاون مع اللجنة. 

وجاء الخلاف بين قادة الكونجرس الأمريكي والوكالة الفيدرالية الأمريكية وسط مخاوف بشأن 'المعاملة التفضيلية' لهنتر نجل جو بايدن ، الذي يخضع للتحقيق بشأن جرائم ضريبية واضحة منذ عام 2018 على الأقل.

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