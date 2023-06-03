مذيع الشارع يجري جولة داخل العاصمة الإدارية للرد على الشائعات المغرضة

أجري الإعلامي أحمد رأفت، جولة داخل العاصمة الإدارية مع العاملين بها، للحديث عن ظروف عملهم وكيفية مساهمة العاصمة في فتح أبواب رزق لهم.

وأعطي مذيع الشارع أحمد رأفت، ورقة لعدد من العاملين بها الأسئلة والشائعات التي دارت حول العاصمة.

وقال أحد العاملين، :" العاصمة الإدارية مش فنكوش وهتفيد الأجيال الجاية.

وقال آخر:" العاصمة فاتحة بيوت ناس كتير شوف كام واحد شغال هنا وكام أسرة المكان ده مصدر دخل ليهم.

وردا علي السؤال الدارج حول العاصمة الإدارية،"مش كنا أولى بالفلوس اللي اتحطت في العاصمة الإدارية، ليرد أحد العاملين،:" المشروع ده لينا ومعمول لأولادنا".

وردا علي سؤال"العاصمة معمول حواليها سور عشان الغلابة ما تدخلش؟، أكد احد المهندسين، أن جميع الشرائح الاجتماعة متواجدة بالعاصمة وهذا الكلام غير صحيح.