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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أعلن الكرملين ، اليوم السبت، عن عدم السماح للصحفيين من "الدول غير الصديقة" في إشارة لدول الغرب بدخول منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي "SPIEF" ، والذي استخدمه الرئيس فلاديمير بوتين لعرض الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين العالميين.

ويعقد المنتدى في سان بطرسبرج ، العاصمة الإمبراطورية السابقة التي بناها القيصر بطرس الأكبر قبل 300 عام كـ "نافذة" على أوروبا ، منذ عام 1997 ويصفه العديد من المسؤولين بأنه رد روسيا على المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولم يسبق أن تم منع الصحفيين الغربيين من المنتدى بهذه الطريقة الشاملة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء ، لأنه لن يتم السماح للصحفين من دول الغير الصديقة بدخول المنتدى.

وقال بيسكوف: 'الاهتمام بمنتدى SPIEF كبير دائمًا ، وسيعمل جميع الصحفيين الآخرين على الموقع، "الدول غير الصديقة" إشارة للدول الغرب التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأبلغ منظمو المنتدى مكتب رويترز في موسكو أمس يوم الجمعة أنه تم إلغاء اعتماد صحفييها بعد تلقي تأكيد سابق للاعتماد يوم الخميس.

وطلبت رويترز توضيحا خطيا لكن لم يصدر أي توضيح بعد.

يذكر أنه في عام 2021 ، أخبر الرئيس بوتين المندوبين في المنتدى أن مثل هذه الأحداث والمنتديات الكبرى تتحد حقًا وتقرب الناس من مختلف البلدان، مضيفاً أن روسيا ستسهل هذه الاجتماعات إلى أقصى حد ممكن ، وتسهل بالمثل تبادل الخبرات وإظهار الإنجازات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا'.

وسيعقد منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو.

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