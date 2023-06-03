عشان متحسش بالحر .. 6 مشروبات منعشة وغير مكلفة

مع إرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الجسم لكميات كبيرة من المياه والعصائر، لإنعاش وترطيب الجسم، وتقوية جهاز المناعة وحمايته من الأمراض ، خاصة مع كثرة التعرق بسبب الحرارة الشديدة وفقدان الجسم للكثير من السوائل ..

لذلك هناك مشروبات طبيعيه لذيذة، ومنعشة تمد الجسم بالطاقة .. نستعرض اهمها وفقاً لموقع "betterhealth"

عصير القصب:

عصير القصب من أكثر المشروبات المفضلة والمنعشة ، ويساعد على التغلب على حرارة فصل الصيف، ويعمل على ترطيب الجسم، كما أنه يحتوى على عديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

عصير الليمون بالنعناع:

عصير الليمون بالنعناع،وهو يعد من المشروبات المنعشة لأنه من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار، إذ يساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب، وتهدئة الأعصاب،

عصيرالبرتقال :

يحتوي البرتقال على نسبة جيدة من فيتامين" سي" ويعتبر من العصائر المفيدة والمنعشة للجسم مع إرتفاع حرارة الجو لذلك يقلل من نسبة التعرق في الجسم وبالتالي يقلل فقد الماء والحفاظ على رطوبة الأعضاء والأجهزة الحيوية.

نكهة جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على المعادن والفيتامينات المختلفة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة التي تظهر في الصيف، كما أن تناوله يعمل على زيادة كمية المياه في الجسم

الماء

يعد الماء أفضل وسيلة للقضاء على العطش في الصيف الحار، التي يمكن أن يفقدها الجسم عبر التعرق وينصح خبراء الصحة بضرورة شرب ما لا يقل عن لتيرين ماء يوميا في الأيام الحارة جدا. وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبذون شرب الماء بكثرة، بإمكانهم إضافة بعض المنكهات الطبيعية كشريحة ليمون مثلا، أو عدة أوراق من النعناع، ما يمنح الماء مذاقا مختلفا.

عصير المانجو:

تشمل فوائد عصير المانجو تحسين عملية الهضم والتخلص من الحموضة المزعجة، كما يشمل تحسين علاج النظر ومفيد لمرضى السكري ،ويساعد عصير المانجو في الحصول على بشرة صافية.