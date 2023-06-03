مالهوش أضرار .. طريقة عمل مشروب طاقة طبيعي

الكاجو من أكثر أنواع المكسرات المفضلة لدي الكثير من الناس، ويعشق الكثيرين حليب الكاجو لما له من فوائد كثيرة وأطلق عليه البعض مشروب الطاقة ، وهو حليب يتم صنعه من مكسرات الكاجو والماء، وله قوام كريمي وغني ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومكونات غذائية أخرى..

نتعرف علي طريقة عمل حليب الكاجو بشكل مفصل وكيفية صنعه وفوائده وفقا لموقع timesnownews

المكونات وطريقة تحضير حليب الكاجو

⁃ 1 كوب كاجو

⁃ ٤ أكواب من الماء المغلي سابقا

⁃ تقشير الكاجو وتحميصه

⁃ بعد ذلك يتم نقعهم في الماء المصفى لمدة ساعتين تقريباً

⁃ بعد ذلك يتم طحنها إلى عجينة قبل خلطها بالماء حيث يشكل السائل الناتج أثناء التصفية المنتج النهائي.

⁃ وبمجرد أن يصبح المزيج ناعماً يمكنك تحلية الحليب بالعسل أو السكر .

⁃ صفي حليب الكاجو في وعاء كبير

⁃ صبه في زجاجة محكمة الغلق واحتفظ بها في الثلاجة

القيمة الغذائية لحليب الكاجو

يحتوي حليب الكاجو على سعرات حرارية قليلة مما يعني انه لا يسبب السمنة ولكنه يشمل مجموعة متنوعة من الفيتامينات الهامة مثل:

• الكالسيوم.

• حديد.

• فيتامين أ.

• فيتامين د.

• فيتامين هـ.