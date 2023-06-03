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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه وإنت مغمض.. أقوى موبايل للشباب من شاومي في 2023

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

يعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، هو أحدث هاتف من ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، حيث انطلق الهاتف من أيام قليلة ليكون خيارا مناسبا للشباب، ومحبي هواتف الفئة المتوسطة. 

 

ويتميز هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من شركة شاومي بأنه يحتوي على عدد من المواصفات القياسية مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة والشباب، حيث ينافس هواتف الفلاجشيب المتميزة، وحاز على اعجاب الكثير من محللي ومقيمي الهواتف الذكية. 

 

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وفقا لـ Business Upturn . 

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.


 

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