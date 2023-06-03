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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض خماسيني| الأرصاد: متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع

أتربة - صورة أرشيفية
أتربة - صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأشاره إلى أن من المتوقع تعرض البلاد نهاية الأسبوع الجاري للأتربة الشديدة بسبب منخفض خماسيني يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

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وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن الأيام المقبلة تشهد طقسا معتدلا في الصباح، مبينة أن درجات الحرارة تصل من 33 إلى 34 درجة مئوية خلاف الأيام الماضية التي تخطت الـ 40 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ليس متوقعا أن تتعرض البلاد مرة أخرى لعواصف ترابية شديدة مثل التي شهدتها الأيام الماضية، لافتاً إلى أن فصل الربيع ينتهي 21 يونيو الجاري، على أن يبدأ فصل الصيف 21 يونيو الجاري.

وأكملت أنه البلاد شهدت بدءا من اليوم انخفاضا في درجات الحرارة بعد موجة حارة الساعات الماضية، محذرة من عودة الشبورة المائية، وذلك في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه وارد تكرار حالات التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع في 20 يونيو الحالي.

درجات الحرارة

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.  

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