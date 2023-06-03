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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن زيارة مسؤول في الوزارة إلى الصين

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان اليوم السبت ، أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز التواصل مع بكين في وقت تشهد العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك سيناقش القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية خلال زيارته للصين، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية .

 وستنضم إليه سارة بيران مديرة شؤون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وتوترت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا تتراوح بين تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى النشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزارة إنه خلال رحلاته من الأحد إلى 10 يونيو ، سيزور كريتنبرينك أيضًا نيوزيلندا للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وتأتي زيارة كريتنبرينك في أعقاب زيارة قام بها الشهر الماضي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الصين، وشدد بيرنز على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة في القنوات الاستخباراتية في اجتماعاته مع نظرائه الصينيين.

ووبخ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الصين لرفضها إجراء محادثات عسكرية.

وقال أوستن خلال حديثه في حوار شانجريلا ، أعلى قمة أمنية في آسيا ، أن إحجام بكين عن الحديث يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على السلام في منطقة حيث يعمل الخصمان على زيادة قوتهما العسكرية.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلة كان مقررا القيام بها في فبراير إلى الصين بعد أن حلّق بالون تجسس صيني مزعوم عبر المجال الجوي الأمريكي فوق مواقع عسكرية حساسة ، مما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية.

لكن البيت الأبيض قال إنه يتم بذل المزيد من الجهود لتسهيل زيارات بلينكين ، وكذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

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