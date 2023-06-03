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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش معاه عصا سحرية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي على علم بالتحديات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية من أجل النهوض بمصر وتحقيق التنمية الشاملة .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البلد معندهاش ترف في الفلوس، لكن الدولة تضع الأموال في مكانها المطلوب ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"    الشعب المصري هو من طلب ترشح الرئيس السيسي للرئاسة، والرئيس السيسي أكد آنذاك أن الظروف صعبة".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الرئيس السيسي كان على علم بالتحديات التي تواجه مصر وطلب تكاتف كافة أبناء الشعب المصري من أجل عبور الأزمات والشعب وافق ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  هل مازال لدينا قدرة على التحمل أم لا؟، ومفيش حد معاه عصا سحرية وهذه هي أوضاع مصر وعلينا أن نتكاتف سويا لعبور التحديات ".

أحمد موسى مصر الرئيس السيسي المشروعات اخبار التوك شو

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