محدش معاه عصا سحرية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي على علم بالتحديات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية من أجل النهوض بمصر وتحقيق التنمية الشاملة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البلد معندهاش ترف في الفلوس، لكن الدولة تضع الأموال في مكانها المطلوب ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري هو من طلب ترشح الرئيس السيسي للرئاسة، والرئيس السيسي أكد آنذاك أن الظروف صعبة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي كان على علم بالتحديات التي تواجه مصر وطلب تكاتف كافة أبناء الشعب المصري من أجل عبور الأزمات والشعب وافق ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هل مازال لدينا قدرة على التحمل أم لا؟، ومفيش حد معاه عصا سحرية وهذه هي أوضاع مصر وعلينا أن نتكاتف سويا لعبور التحديات ".