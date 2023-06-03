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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم لاعب فيوتشر

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تجدد مفاوضات مسئولي النادي مع عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل

حيث سبق وفتح نادي الزمالك باب المفاوضات من قبل مع عمر كمال لضمه في مطلع الموسم الجاري، قبل أن تتعثر الصفقة، بسبب تمسك نادي فيوتشر باستمرار اللاعب ورفض رحيله.

وأكد المصدر  أن إدارة الزمالك تواصلت مع عمر كمال عبد الواحد في الفترة الماضية وعرضوا عليه الانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل بناء على طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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