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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تخصص 20 مليون دولار لدعم أونروا

صدى البلد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم/السبت/، عن مساهمتها بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي “73.6 مليون درهم”، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

أعلنت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة - حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام) - عن مساهمة دولة الإمارات التي سيتم صرفها خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

قالت لانا:" تواجه الأونروا تحديات جسيمة، حيث أن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان.. لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".
وأضافت:" تلعب الأونروا دوراً محورياً في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكانت الإمارات قد قدمت مساعدات لفلسطين خلال الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أمريكي، منهم 119.3 مليون دولار من خلال الأونروا، وذلك خلاف مساهمة اليوم.

وتأسست الوكالة في 8 ديسمبر من عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302).

الجمعية العامة للأمم المتحدة الامارات الأمم المتحدة

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