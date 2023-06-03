الموسيقار هاني شنودة يشبه الذكاء الاصطناعي بالتوك توك .. فيديو

‏قال الموسيقار هاني شنودة إنه سعيد بالتكريم وحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023 ولم يكن يعلم كم الأعمال التي قام بعملها واكتشف انه وصل إلى 1500 عمل غنائي.

وتابع هاني شنودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن حصوله على جائزة من الدولة معناه أن الدولة بجميع مؤسساتها وبأرضها وبناسها بتقول له إحنا نقدر مشوارك الفني وهذا تقدير لا يوصف وأنه كرم في أمريكا وكرم في السعودية وفي النمسا لكن كل ذلك لا يقارن بالتكريم في بلده ووسط أهله في مصر.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف هاني شنودة مشبها الذكاء الاصطناعي بالتوك توك قائلا: "لو نذكر أول توك توك دخل مصر لو كنا وضعنا له شروطا لقيادته مكناش وقعنا فيما نحن فيه الآن وأصبح لدينا مشكلة"، مؤكدا يجب على المبدعين وجمعية المؤلفين والملحنين القانونيين ومجلس الشعب يعقدوا جلسة لعمل قوانين للذكاء الاصطناعي لأنه سوف يمس الماضي أيضا وليس الحاضر فقط.