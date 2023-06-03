إياب نهائي الكونفدرالية|اتحاد العاصمة يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز

تأخر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف في الشوط الأول، أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد 5 جويلية، في إطار إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين لهدف على ملعب يانج أفريكانز في تنزانيا.

وجاء هدف الشوط الأول عن طريق دجوما شاباني في الدقيقة 7 من ركلة جزاء لصالح يانج أفريكانز.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة كالتالي:

أسامة بن بوط، هيثم لوصيف، سعدي رضواني، آدم عليلات، زين الدين بلعيد، أسامة شيتة، ميصالة مرباح، إسلام مريلي، توميسانغ أوريبوني، خالد بوسيليو وأيمن محيوص.