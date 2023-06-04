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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: واشنطن غير قادرة على فصل التسلح عن السياسة في علاقتها معنا

صدى البلد

اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، الولايات المتحدة بعدم القدرة على فصل جوانب الحد من التسلح، عن السياق السياسي العام في العلاقات مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن زاخارفا، قولها تعقيبا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن الحد من التسلح، إنه على الرغم من أن سوليفان حاول تغليف هذه الدعوات في حزمة أكثر إشراقا وحتى حدد بعض المكافآت التي على ما يبدو، كان من المفترض أن تجعلها أكثر جاذبية لروسيا، تواصل واشنطن بعناد تجاهل الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية في هذه المسألة.

وتابعت زاخاروفا، أن "ممثلي الولايات المتحدة يواصلون التظاهر بأن هذه الأزمة لا علاقة لها بالسياسة الأمريكية العدائية العلنية تجاهنا، والتي اكتسبت في المحصلة الشكل النهائي لحرب هجينة شاملة ضد روسيا الاتحادية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تنجح في فصل الجوانب العملية للحد من التسلح عن السياق السياسي العام في علاقتها مع روسيا، ولا ينبغي لأحد أن يتوهم في هذا الشأن.

وقالت: "في رأينا، إثارة هذه المسألة ليست مبررة، ونلاحظ أنها في الواقع لا تحتوي على أي نقاط جديدة بشكل أساسي من شأنها أن تستجيب للمخاوف الروسية وتأخذ مواقفنا في الاعتبار".

وأضافت: "نتحدث عن نفس الدعوات لروسيا بشأن استئناف التعاون على الفور مع الولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح، ووضع اتفاقية جديدة لتحل محل معاهدة ستارت، التي تنتهي في عام 2026، بالطبع بشروط أمريكية".

وتابعت:" لم نر أي مؤشر على أنه من أجل التزام واشنطن المعلن بالحد من التسلح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، وإخراج روسيا فعليا من الساحة الدولية بصفتها دولة ذات سيادة ولاعب سياسي".

وفي وقت سابق، أشارت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتجاهل الأسباب التي أدت إلى الأزمة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية(ستارت).
 

 

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