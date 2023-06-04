رواتب مجزية.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وتتناسب مع تخصصاتهم وعليه فرص ذهبية تعلن عنها منظمة الصحة العالمية للعمل داخل مكتبها فى مصر

فرص عمل ذهبية للشباب

ويمكن للراغبين في العمل داخل منظمة الصحة العالمية التابعة إلي الامم المتحدة الاضطلاع علي التخصصات المطلوبة والتي نسردها فى السطور التالية.

تخصصات فرص عمل منظمة الصحة العالمية

تضمن فرص عمل منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى وظيفة مساعد فني تمثلت شروط التقديم علي الوظيفة المتاحة مايلي:-

- يبزم إكمال التعليم الثانوي مع الخبرة أو التدريب في مجال ذي صلة.

- يلزم الحصول علي درجة جامعية، أو ما يعادلها في إدارة الأعمال أو الصحة أو العلوم الاجتماعية أو أي مجال آخر ذي صلة.

- يلزم وجود 8 سنوات على الأقل من الخبرة في العمل في مجال الإدارة الإدارية العامة.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في العمل .

- خبرة في العمل في منظمة دولية.

- خبرة العمل ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.

- الإلمام بنظام وبرامج إدارة المجلات الإلكترونية، فضلاً عن برامج النشر الأخرى ذات الصلة.

- معرفة جيدة بقواعد منظمة الصحة العالمية وكتيباتها وممارساتها وإجراءاتها الروتينية المطبقة على عمليات السكرتارية والإدارية وعمليات الشراء.

موظف اتصالات



كما تشكل فرص عمل منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى وظيفة موظف الاتصالات مع ضرورة توافر الشروط التالية فى المتقدم

- شهادة جامعية أولى في الاتصال أو الصحافة أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة من معهد معتمد / معترف به.

- مؤهل رسمي في الصحة العامة.

- يشترط حصول المتقدم علي دورات في تقنيات الاتصال مثل التصميم الجرافيكي واللغة المرئية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- يلزم وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات ذات صلة، على المستويين الوطني والدولي، في مجال الاتصال أو المناصرة، والتي يدعم جزء منها أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية أو التفشي الصحي والتعافي منها.

- خبرة عمل سابقة مع منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة أو مع منظمة دولية غير حكومية.

وبالنسبة للراغبين فى العمل داخل منظمة الصحة العالمية فإن هناك وظيفة رئيس فريق المختبر ويشترط مايلي :-

- يشترك حصول المتقدم على شهادة جامعية متقدمة (مستوى الماجستير) في الصحة العامة أو الطب أو الصحة الدولية، أو الإدارة أو العلوم الاجتماعية أو مجال ذي صلة.

- كما تشمل الشروط الحصول على التدريب على وبائيات الأمراض المعدية والصحة العامة والتشخيص المخبري المتقدم وإدارة الجودة.

- الحصول على ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الممارسة المختبرية على المستويين الوطني والدولي، في مجالات إدارة المختبرات، وعلم الفيروسات، وعلم الأحياء الدقيقة، وسلامة الأغذية، والنظافة أو الصحة البيئية.

- يشترط القدرة على العمل في مشاريع عبر القطاعات.

- كما يشترط إثبات المعرفة بعمليات الاستجابة السريعة وتنفيذها في حالات الطوارئ فيما يتعلق بمختبرات الصحة العامة.